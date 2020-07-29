Предприниматели РК освобождаются от карантина

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Корейские предприниматели освобождаются от обязательного домашнего карантина по возвращении из командировки в Китай, Вьетнам и Камбоджу. Такое решение было принято с учётом экономической ситуации и касается стран с низким уровнем риска заражения COVID-19. Правительство также рассмотрит возможность предоставления временного разрешения на сезонную работу иностранным работникам, которые не могут выехать из страны в связи с ограничением международного авиасообщения. Между тем, в Сеуле 29 муниципальных спортивных объектов поэтапно возобновят работу при условии строгого соблюдения карантинных мер. Также сообщается, что на фоне увеличения количества заражённых COVID-19 среди прибывающих в страну иностранцев фиксируются случаи нарушения домашнего карантина. Так, недавно были задержаны трое вьетнамцев, которые покинули здание карантина. В результате данного инцидента правительство приняло решение усилить полицейское патрулирование объектов временного пребывания иностранцев, въезжающих в страну, а также установить больше камер наблюдения.