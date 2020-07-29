«Нодон синмун»: в КНДР нет ни одного случая заражения COVID-19

Photo : YONHAP News

В КНДР заявили, что в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, несмотря на опасения, вызванные тем, что в городе Кэсоне был обнаружен человек с подозрением на наличие вируса. Речь идёт о северокорейском беженце, который три года назад бежал на Юг, но недавно тайно вернулся на Север. Об этом сообщает северокорейская газета «Нодон синмун» в статье от 30 июля, в которой содержится призыв к строгому соблюдению противоэпидемиологических мер, озвученных 25 июля на экстренном расширенном заседании Политбюро ЦК ТПК. С самого начала распространения COVID-19 КНДР неизменно заявляла о полном отсутствии случаев заражения в стране. Однако ситуация изменилась после того, как 19 июля бывший северокорейский гражданин вернулся на Север. 26 июля власти СК заявили о том, что он может быть заражён коронавирусом, и вслед за этим была объявлена «чрезвычайная ситуация на национальном уровне». Но теперь КНДР продолжает настаивать на своём статусе «чистой от вируса страны». Между тем, 27 июля представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения РК Юн Тхэ Хо заявил, что северокореец, о котором идёт речь, не был зарегистрирован ни как пациент с подтверждённым COVID-19, ни как контактировавший с инфицированными.