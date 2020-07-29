Минобороны: Вопрос о сокращении военного контингента США не обсуждался

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США официально объявили о выводе части американского контингента из Германии. На этом фоне министерство обороны РК вновь подтвердило, что вопрос о возможном сокращении американских войск на Корейском полуострове не обсуждался. 30 июля представитель министерства полковник Мун Хон Сик подчеркнул, что между РК и США существует «твёрдое согласие относительно роли и важности военного контингента США в РК для мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Ранее глава Пентагона Марк Эспер официально объявил о том, что примерно 12 тыс. американских военнослужащих будут выведены из Германии, где останется около 24 тыс. американских военных. По словам президента США Дональда Трампа, данный шаг связан с тем, что «Германия не платит деньги», и это рассматривалось как намёк в адрес РК. В настоящее время в РК размещены около 26 тыс. американских военнослужащих.