Южные регионы РК пострадали от сильных ливней

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Города Тэчжон, Сэчжон и провинция Чхунчхон-Намдо пострадали от обильных ливней, интенсивность которых достигала 80 мм в час. Общее количество осадков с 6 часов вечера 29 июля до 9 часов утра 30 июля составило от 92 до 191 мм. В Тэчжоне в результате затопления части квартирного комплекса в районе Чонрим-дон округа Со-гу погиб один человек, были эвакуированы 130 человек и затоплены порядка 100 автомобилей. В районе Касувон-дон работника тренировочной гольф-площадки ударило током, затопленны автомобили в туннелях и серьёзно повреждена инфраструктура из-за оползней. По сообщению Корейской корпорации железных дорог, с 9 часов утра 30 июля по некоторым маршрутам фиксировались перебои и задержки поездов, но высокоскоростные поезда, такие как KTX и SRT, работают по расписанию. Ожидается, что к утру 31 июля в Тэчжоне, Сэчжоне и провинции Чхунчхон-Намдо количество осадков составит от 50 до 150 мм, а в некоторых местах до 200 мм.