В РК продолжается работа над реформированием госорганов

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Национальная служба разведки РК меняет название на «Служба внешней разведки и безопасности». 30 июля представители администрации президента, правительства и правящей Демократической партии Тобуро провели заседание в Национальном собрании, представив проект жёсткого ограничения возможностей вышеуказанного ведомства по вмешательству во внутреннюю политику. Принято решение подвергать уголовному наказанию сотрудников службы разведки в случае осуществления ими незаконных действий. Был также представлен план реформирования прокуратуры. Он подразумевает сокращение юрисдикции прокуратуры на проведение расследований до шести категорий, среди которых коррупция, экономические преступления, госслужащие, выборы, оборонная область и крупные катастрофы. Кроме того, прокуратура и полиция должны будут регулировать возникающие в процессе расследований разногласия в обязательном порядке. Также принято решение разработать новые правила, которые в ходе следствия будут гарантировать защиту прав человека. Участники заседания заявили, что приложат усилия для скорейшего рассмотрения и принятия законопроектов, нацеленных на реформирование вышеуказанных органов.