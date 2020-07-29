FTA позволили РК сохранить профицит внешней торговли

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Несмотря на спад в экспорте, вызванный COVID-19, РК удалось сохранить профицит торговли со странами, с которыми действуют соглашения о свободной торговле (FTA). По данным Таможенного управления, представленным 30 июля, в первой половине этого года показатель составил 19,9 млрд долларов. А в торговле с другими государствами отмечен дефицит в 9,1 млрд долларов. За этот период общий объём южнокорейского экспорта сократился на 11,3% в годовом исчислении, составив 240,6 млрд долларов. В отношении стран-партнёров по FTA показатель сократился на 10,2%, составив 177,9 млрд долларов. Импорт из стран-партнёров по соглашению о свободной торговле сократился на 2%, составив 158 млрд долларов, а из других стран снизился на 20%, составив 71,8 млрд долларов. В Таможенном управлении отмечается, что в условиях экономического спада соглашения о свободной торговле позволили сохранить профицит торгового баланса.