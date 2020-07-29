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В мире

В мире растёт количество заражений птичьим гриппом

Write: 2020-07-30 16:49:00Update: 2020-07-30 17:32:28

В мире растёт количество заражений птичьим гриппом

Photo : YONHAP News

В первой половине этого года в мире резко выросло количество случаев заражения птичьим гриппом, в результате чего увеличился риск проникновения вируса в РК через перелётных птиц. 31 июля министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства намерено провести в онлайн режиме симпозиум по вопросу подготовки к возможному распространению птичьего гриппа зимой этого года. В материалах министерства указывается, что перелётные птицы, которые могут принести вирус в страну, в основном, прилетают из северного Китая, Монголии и России. В первой половине года по всему миру было зафиксировано 483 случая заражения, что в 3,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В целях профилактики эпидемии птичьего гриппа министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК принимает такие меры, как проверка всех птицеферм, расширение закрытых зон обитания перелётных птиц, проведение инструктажа управляющих птицеферм и другие.
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