В мире растёт количество заражений птичьим гриппом

Photo : YONHAP News

В первой половине этого года в мире резко выросло количество случаев заражения птичьим гриппом, в результате чего увеличился риск проникновения вируса в РК через перелётных птиц. 31 июля министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства намерено провести в онлайн режиме симпозиум по вопросу подготовки к возможному распространению птичьего гриппа зимой этого года. В материалах министерства указывается, что перелётные птицы, которые могут принести вирус в страну, в основном, прилетают из северного Китая, Монголии и России. В первой половине года по всему миру было зафиксировано 483 случая заражения, что в 3,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В целях профилактики эпидемии птичьего гриппа министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК принимает такие меры, как проверка всех птицеферм, расширение закрытых зон обитания перелётных птиц, проведение инструктажа управляющих птицеферм и другие.