Евросоюз ввёл санкции против КНДР, Китая и России за кибератаки

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Евросоюз впервые ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан КНДР, Китая и России, которые подозреваются в причастности к кибератакам. Как отмечается в Официальном журнале Евросоюза, санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам запрещается предоставлять средства тем, кто включён в список. Санкции введены в отношении шести лиц и трёх организаций, вовлечённых в крупные кибератаки. В списке северокорейская экспортная компания Chosun Expo, которая, как полагают, предоставила финансовую и техническую поддержку для различных кибератак. Под санкции попали китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development и двое граждан КНР, которые, как считают в Евросоюзе, ответственны за проведение кибератаки Cloud Hopper. В списке также Главный центр специальных технологий Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и четверо граждан России. В Евросоюзе утверждают, что центр несёт ответственность за кибератаки NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года и кибератаки, направленные на украинскую энергосистему, зимой 2015 и 2016 годов. Механизм санкций за киберпреступления создан в мае прошлого года. В соответствующем документе говорится, что под санкции подпадают только те кибератаки, которые осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за его пределами.