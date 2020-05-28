Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Евросоюз ввёл санкции против КНДР, Китая и России за кибератаки

Write: 2020-07-31 10:34:41Update: 2020-07-31 10:38:03

Евросоюз ввёл санкции против КНДР, Китая и России за кибератаки

Photo : KBS News

Евросоюз впервые ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан КНДР, Китая и России, которые подозреваются в причастности к кибератакам. Как отмечается в Официальном журнале Евросоюза, санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам запрещается предоставлять средства тем, кто включён в список. Санкции введены в отношении шести лиц и трёх организаций, вовлечённых в крупные кибератаки. В списке северокорейская экспортная компания Chosun Expo, которая, как полагают, предоставила финансовую и техническую поддержку для различных кибератак. Под санкции попали китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development и двое граждан КНР, которые, как считают в Евросоюзе, ответственны за проведение кибератаки Cloud Hopper. В списке также Главный центр специальных технологий Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и четверо граждан России. В Евросоюзе  утверждают, что центр несёт ответственность за кибератаки NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года и кибератаки, направленные на украинскую энергосистему, зимой 2015 и 2016 годов. Механизм санкций за киберпреступления создан в мае прошлого года. В соответствующем документе говорится, что под санкции подпадают только те кибератаки, которые осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за его пределами.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >