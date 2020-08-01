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В июне в РК восстановился рост промышленного производства. Это может указывать на то, что экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, достиг дна. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным в пятницу, общее промышленное производство увеличилось в июне на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 0,7%. Производство в обрабатывающей и электроэнергетической отраслях выросло на 7,2% по сравнению с маем, что стало самым существенным месячным ростом с февраля 2009 года. Производство полупроводников увеличилось на 3,3%, а автомобилей - на 35,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи выросли за тот же период на 2,4% благодаря смягчению правил социального дистанцирования. При этом продажи товаров длительного пользования, включая автомобили, выросли на 4,1%.