Число импортированных случаев COVID-19 продолжает расти

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Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, за сутки 30 июля в стране зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента появления вируса на территории страны составило 14.305 человек. 18 новых случаев инфекции выявлено в столичном регионе: 8 - в Сеуле, 10 – в провинции Кёнгидо. По два заболевших обнаружены в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто, по одному – в городе Тэгу и провинции Чхунчхон-Намдо. 12 случаев COVID-19 выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Импортированные случаи заражения остаются в центре внимания карантинных органов. Их общее число составило 2.396. С российскими судами в порту Пусан связан в общей сложности 91 случай инфекции. Большое число инфицированных прибывают из Ирака. На прошлой неделе оттуда прибыли 293 сотрудника южнокорейских строительных компаний, и у 77-ми из них выявлено наличие вируса. В пятницу из Ирака на родину вернулись ещё 72 южнокорейца, в том числе, 31 – с симптомами COVID-19. Число умерших увеличилось на одного человека, и сейчас их 301 человек. Уровень смертности составляет 2,1%. 51 человек завершил лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 13.183 человека. Проходят лечение 821 человек.