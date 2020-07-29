Правительство РК поддержит НПО, помогающие Северу

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Правительство РК окажет поддержку неправительственным организациям в их усилиях по расширению обменов и сотрудничества с Севером. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён в ходе состоявшейся в пятницу встречи с руководством Корейского совета неправительственных организаций, сотрудничающих с Севером в сфере здравоохранения. Он напомнил, что гуманитарное сотрудничество будет способствовать укреплению взаимного доверия и в конце концов послужит основой для нормализации межкорейских отношений. В четверг министерство по делам воссоединения одобрило оказание Северу карантинной помощи, дав разрешение на отправку дезинфицирующих средств, защитных костюмов и тест-наборов на COVID-19 стоимостью - 800 млн вон (667 тыс. долларов). Поставки осуществит Межкорейский институт экономического сотрудничества. Пхеньян пока не сообщал о вспышке COVID-19, но принял жёсткие карантинные меры. Товары двойного назначения, в том числе, тепловизоры, в список поставок не входят.