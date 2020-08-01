Наказание для иностранцев, сообщающих ложный адрес прохождения карантина, будет ужесточено

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Наказание для иностранных граждан, которые при въезде в РК сообщают ложные адреса прохождения обязательного двухнедельного карантина, будет ужесточено. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на правительственном совещании по борьбе с COVID-19. Он отметил, что отныне будет тщательно проверяться, соответствуют ли адреса, указанные иностранцами при въезде в страну, фактическим местам их проживания. Будет также проверяться, пригодны ли жилые помещения, в которых зарегистрированы иностранцы, для карантина. В противном случае они будут направлены в специальные карантинные центры. Нарушителям режима карантина грозит наказание вплоть до депортации. Ранее на этой неделе было принято решение депортировать трёх вьетнамских граждан, которые прибыли в РК 20 июля, а через неделю покинули место прохождения карантина в городе Кимпхо провинции Кёнгидо.