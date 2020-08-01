Корейский фондовый рынок закрылся понижением

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Корейский фондовый рынок, основные показатели которого росли четыре дня подряд, закрылся в пятницу снижением из-за неопределённости в экономике, вызванной пандемией COVID-19. Базовый индекс KOSPI потерял 17,64 пункта или 0,78%, составив на момент закрытия биржи 2.249,37 пункта. В ходе торгов продано около 679 млн акций на сумму 10 млрд 700 млн долларов. По мнению экспертов, на фондовые рынки стран, ориентированных на экспорт, повлияла ситуация в США, где экономика сократилась во втором квартале в наибольшей степени за последние 73 года. Акции Samsung Electronics подешевели на 1,86%, SK hynix – на 2,93%, Hyundai Motor - на 0,78%, Kia Motors - на 0,74%. При этом акции Naver подорожали на 2,38%, а его конкурент Kakao - на 3,46%. Курс национальной валюты составил 1.191,30 воны за доллар. Таким образом, доллар подешевел на 3,1 воны.