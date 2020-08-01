Банк Кореи: Экономика КНДР выросла в 2019 году на 0,4%

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Экономический рост в КНДР в 2019 году составил 0,4% в годовом исчислении, а экспорт увеличился за тот же период на 14,1%. Об этом сообщили в пятницу в Банке Кореи, эксперты которого оценивают северокорейские экономические показатели на основе данных различных учреждений. Сам Пхеньян не публикует данных о своей экономике с начала 1960-х годов. Рост северокорейского ВНП, достигнутый в 2019 году, оказался максимальным с 2016 года. Улучшение ситуации объясняется ростом в сельском хозяйстве и рыболовстве, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности отмечен спад. Северокорейский экспорт, по оценкам Банка Кореи, составил примерно 280 млн долларов. Импорт возрос на 14,1%, составив 2 млрд 970 млн долларов. Валовой национальный доход КНДР в 2019 году оценивается в 29 млрд 900 млн долларов, что составляет около 1,8% от соответствующего южнокорейского показателя. Доход на душу населения оценивается примерно в 1.170 долларов - 3,8% от показателя РК.