Число локальных инфекций COVID-19 достигло 3-месячного минимума

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По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 августа в РК зарегистрированы 23 новых случая COVID-19. Это минимальное число с 8 мая. Общее число инфицированных после того, как 3 января в стране был обнаружен первый случай заболевания, составило 14.389. В регионах страны выявлены 9 инфицированных, в том числе, пять в Сеуле, два в провинции Кёнсан-Намдо, по одному в провинциях Кёнгидо и Кёнсан-Пукто. 14 инфицированных обнаружены при карантинных проверках в аэропортах или морских портах. Суммарное количество импортированных случаев COVID-19 составило 2.461. Новых смертных случаев не зафиксировано, и общее число умерших по-прежнему составляет 301. Коэффициент смертности – 2,09%. За минувшие сутки 21 человек завершил лечение, а общее число выздоровевших составило 13.280 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.579.757 тестов на COVID-19.