ООН: КНДР продолжает разрабатывать ядерное оружие и ракеты

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Группа экспертов, которая работает в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, считает, что КНДР продолжает разрабатывать ядерное оружие и ракеты. Для финансирования этой деятельности используются средства, полученные при передаче грузов с судна на судно в открытом море. Об этом сообщила в воскресенье японская телекомпания NHK. В её распоряжении оказался отчёт экспертов, в котором говорится, что Северная Корея продолжает производить материалы, связанные с ядерным оружием, и модернизировать оборудование для производства баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Для того, чтобы получить необходимые средства, в марте возобновился незаконный экспорт угля, который перегружается в открытом море. Кроме того, Север импортирует очищенную нефть в объёмах, значительно превышающих лимит, который установлен резолюциями Совбеза ООН. Несмотря на запрет, северокорейские граждане продолжают работать за границей. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает все страны-члены ООН в полной мере соблюдать режим санкций,- отмечается в докладе.