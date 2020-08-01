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Экономика

РК и Китай договорились стимулировать двустороннюю торговлю

Write: 2020-08-03 12:11:45Update: 2020-08-03 12:13:38

РК и Китай договорились стимулировать двустороннюю торговлю

Представители РК и Китая обсудили в понедельник в формате видеоконференции вопросы расширения сферы действия двустороннего соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу около пяти лет назад. Они договорились объединить усилия для преодоления экономических последствий глобальной пандемии COVID-19, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Стороны отметили, что соглашение о свободной торговле помогло увеличить двусторонний товарооборот с 2015 по 2018 год на 18,2%. Они договорились создать новый комитет по вопросам онлайн-торговли, чтобы преодолеть сбои во взаимных поставках из-за пандемии COVID-19, а также ускорить переговоры по снятию барьеров в сегментах обслуживания и инвестиций. Стороны подтвердили сохранение облегчённой системы взаимного въезда представителей деловых кругов.
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