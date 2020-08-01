Рынок мобильных игр стремительно растёт

В первой половине этого года южнокорейский рынок мобильных игр достиг рекордных масштабов. По данным компании IGAWorks, предоставляющей платформу мобильных больших данных, в указанный период продажи на платформах App Store от Apple, Play Store от Google и One store составили 2 трлн 832,7 млрд вон или 2 млрд 372 тыс. долларов. Это максимальная отметка за полугодовой срок. В годовом исчислении данный показатель вырос в 1,3 раза. На долю Play Store пришлось 79,6% продаж, на One store - 12,1%, на App Store - 8,3%. Также стало известно, что по состоянию на июнь, в мобильные игры на платформе Android играли 19 млн 844 тыс. 303 человека в месяц. В среднем они потратили на игры 15 долларов. Это на 24% больше, чем в июне прошлого года. Примечательно, что наибольшее количество игроков приходится на людей в возрасте от 40 до 50 лет - 28,9% и от 30 до 40 лет - 25%. На детей и подростков от 10 до 20 лет пришлось лишь 6,2%.