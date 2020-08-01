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В мире

Корейский становится вторым иностранным языком в школах Индии

Write: 2020-08-03 14:47:46Update: 2020-08-03 18:49:06

Photo : YONHAP News

Корейский язык можно преподавать как второй иностранный язык в индийских школах. Такую возможность предусматривает новая политика в области образования, принятая правительством Индии на прошлой неделе. Корейский язык был добавлен в список наряду с тайским и португальским. Изучение второго иностранного языка возможно с первого класса средней школы. Преподавание корейского языка осуществляется на экспериментальной основе в 15 индийских школах, но он впервые включён в школьную программу в качестве обычного предмета. Одновременно китайский язык исключён из списка вторых иностранных языков. Это решение, по-видимому, объясняется ростом антикитайских настроений в Индии после того, как около 20 индийских солдат погибли в середине июня в результате столкновения между войсками обеих стран на границе в Гималаях.
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