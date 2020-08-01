Южнокорейский ядерный реактор, построенный в ОАЭ, вступает в строй

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Вступает в строй первый блок на первой атомной электростанции «Барака», которая построена южнокорейским консорциумом в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщил в воскресенье в своём Twitter правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, «группа рабочих произвела загрузку ядерного топлива и успешно завершила комплексные испытания первого мирного атомного реактора в арабском мире». Шейх добавил, что целью ОАЭ является ввод в эксплуатацию четырёх атомных реакторов, которые на четверть обеспечат потребности государства в электроэнергии «безопасным, надёжным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом». В 2009 году консорциум под руководством РК выиграл контракт на строительство четырёх реакторов АЭС «Барака». Первый реактор построен в 2018 году, а три других находятся в стадии строительства.