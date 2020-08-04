В столичном регионе решено построить 132 тыс. единиц жилья

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Правительство РК приняло решение построить в Сеуле и столичном регионе 132 тыс. единиц жилья в качестве последней попытки стабилизировать цены на недвижимость и ослабить опасения по поводу её нехватки. Об этом сообщил во вторник вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, правительство упростит некоторые правила строительства, что позволит в рамках проектов по реконструкции старых многоквартирных домов увеличить жилую площадь до 500%. Такие проекты позволят приступить к строительству жилых домов высотой до 50-ти этажей. Строительство новых домов начнётся в этом году и будет завершено к 2028 году, сообщил Хон Нам Ги. Те, кто покупает жильё впервые в жизни, а также молодые семьи, получат дополнительные льготы. Под строительство 10 тыс. новых единиц жилья будет использовано поле для гольфа в северной части Сеула, принадлежащее министерству обороны, однако «зелёный пояс» столицы застраиваться не будет. В то же время правительство удвоит усилия по искоренению спекулятивных инвестиций на рынке недвижимости, подчеркнул Хон Нам Ги. Предыдущие меры правительства, в том числе, повышение налогов и ужесточение правил кредитования, не смогли затормозить рост цен на жильё.