Большинство жителей РК считают необходимым сохранение военного альянса с США

Photo : YONHAP News

Большинство южнокорейцев считают необходимым сохранение военного альянса с США, несмотря на напряжённость в связи с отсутствием договорённости о разделении расходов на оборону. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 23 по 25 июня Чикагским советом по глобальным вопросам среди тысячи взрослых южнокорейцев, 90% респондентов заявили, что решительно или в какой-то мере поддерживают альянс между РК и США. 82% респондентов полностью или частично уверены в приверженности США обещанию защищать РК. 78% из тех, кто выразил уверенность, считают, что альянс является взаимовыгодным. Среди тех, кто не выразил уверенности в готовности США защищать РК, 70% заявили, что альянс в основном приносит пользу США, а 19% считают, что он выгоден обеим странам. В целом 64% респондентов считают альянс взаимовыгодным. 74% респондентов выступают за долгосрочное размещение войск США в РК. Опрос проводился по заказу Корейского фонда международных обменов. Статистическая погрешность при обработке данных не превышает 3,1% при уровне достоверности 95%.