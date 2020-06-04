Активы Nipon Steel могут быть конфискованы в счёт компенсации жертвам принудительного труда

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В 00 часов 4 августа фактически завершилась процедура конфискации активов компании Nippon Steel в счёт выплаты компенсаций корейским жертвам принудительного труда в колониальный период. В соответствии с решением окружного суда города Тэгу около 80 тыс. акций компании, размещённых в РК, могут быть конвертированы в денежные средства по номинальной цене. Речь идёт о доле Nippon Steel в совместном предприятии с южнокорейской металлургической компанией POSCO. В 2018 году Верховный суд РК обязал японскую компанию выплатить компенсации по искам четырёх жертв принудительного труда в размере 84 тыс. долларов на человека. Это стало одной из причин, побудивших Японию ограничить экспорт в РК ключевых сырьевых материалов. Токио отказывается от выплаты компенсаций, утверждая, что вопрос о принудительном труде урегулирован договором о нормализации двусторонних отношений от 1965 года. Япония угрожает ответными шагами. Помимо ограничений на экспорт, меры могут включать повышение тарифов и визовые ограничения.