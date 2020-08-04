В центральных районах страны продолжатся дожди

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По данным Корейской метеорологической администрации, дожди, которые прекратились в первой половине дня во вторник в большинстве районов провинций Кёнгидо и Канвондо, возобновятся по мере приближения тайфуна Хагупит из южных районов Китая к Корейскому полуострову. До конца дня прогнозируется от 50 до 100 мм осадков в час для бóльшей части Сеула и западных районов провинции Канвондо. В некоторых районах выпадет до 120 мм осадков в час. В ночь на среду дождь ослабнет, а затем вновь усилится. Ожидается, что к концу дня среды от 100 до 300 мм осадков выпадет в столичном регионе, западных районах провинции Канвондо и северных районах провинции Чхунчхон-Пукто, причём в некоторых из этих районов выпадет более 500 мм осадков. В восточных районах провинции Канвондо, южных районах провинции Чхунчхон-Намдо и северных районах провинции Кёнсан-Пукто прогнозируется более 150 мм осадков. В южных частях страны сохраняется жаркая погода.