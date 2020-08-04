Ряд регионов РК может получить статус специальных зон бедствия

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5 августа премьер-министр РК Чон Сэ Гюн дал указание министерству административного управления и безопасности в скорейшем порядке рассмотреть вопрос об объявлении провинций Чхунчхон-Пукто, Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо специальными зонами бедствия. Об этом он заявил в ходе совещания центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Глава правительства выразил глубокое сожаление в связи с жертвами, к которым привели сильные дожди. Процедура объявления специальных зон бедствия состоит из нескольких этапов. После рассмотрения вопроса рядом инстанций следует окончательное одобрение премьер-министром и президентом страны. Правительство примет соответствующее решение уже 6 августа, если процедуру удастся завершить в кротчайшие сроки. Вместе с этим Чон Сэ Гюн призвал местные власти не допустить дополнительного ущерба до окончания сезона дождей и подготовить меры ликвидации последствий ливней, в том числе учитывающие климатические изменения.