В результате проливных дождей погибли 15 человек

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В центральных регионах страны и в северной части провинции Кёнсан-Пукто объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями. Между тем, в центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами сообщают, что по состоянию на 6 часов утра 5 августа в связи с дождями пятнадцать человек погибли, одиннадцать числятся пропавшими без вести, семеро получили ранения. Среди погибших восемь человек приходятся на провинцию Кёнгидо, пять - на провинцию Чхунчхон-Пукто, по одному - на Сеул и провинцию Чхунчхон-Намдо. Из-за сильных ливней 1.587 человек были эвакуированы. Большая часть из них пока не может вернуться в свои дома. Под водой оказались 6.525 гектаров сельскохозяйственных угодий. 3 августа в стране объявлен самый высокий критический уровень опасности в связи с сильными ветрами и наводнениями.