В МИД РК прокомментировали ситуацию вокруг активов Nippon Steel

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В РК завершена процедура конфискации активов японской компании Nippon Steel в счёт выплаты компенсаций корейским жертвам принудительного труда в колониальный период. На этом фоне в министерстве иностранных дел РК заявили о намерении продолжить дипломатические усилия, надеясь на более активную и искреннюю позицию японской стороны. Об этом 4 августа в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель ведомства Ким Ин Чхоль. В Токио считают конфискацию активов Nippon Steel нарушением международного законодательства, что в итоге может привести к ухудшению отношений между странами. Ким Ин Чхоль, в свою очередь, сообщил, что Сеул стремится решать все вопросы посредством диалога. Он отметил, что Сеул оставляет за собой право в любое время полностью разорвать двустороннее Соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией GSOMIA. Но соглашение может быть продлено, если Япония согласится отменить ограничительные экспортные меры. Представитель МИД РК призвал Японию отменить эти меры и вернуть РК в список приоритетных торговых партнёров.