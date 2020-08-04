Корейская система экспресс-тестирования на COVID-19 может стать международным стандартом

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Южнокорейская система тестирования на COVID-19, позволяющая сдавать анализы, не выходя из автомобиля, предложена в качестве международного стандарта. Она была зарегистрирована в качестве Нового предложения (NP) Международной организации по стандартизации (ISO). Соответствующее предложение рассматривалось техническим комитетом организации в течение трёх месяцев, начиная с апреля нынешнего года. Для принятия положительного решения требовалось согласие более двух третей членов комитета и поддержка экспертов от более чем пяти стран, которые готовы принять активное участие в проекте. В результате 4 августа стало известно, что РК успешно выполнила все необходимые требования. Регистрация Нового предложения является первой из шести стадий в процедуре разработки международных стандартов. Это - стадия предложения, подготовительная стадия, стадия комитета, стадия вопросов, стадия одобрения и стадия публикации.