Во дворце Чхандоккун пройдёт программа «Прогулка под лунным светом»

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Управление охраны культурного наследия Республики Корея готовит очередную программу ночных экскурсий по дворцу Чхандоккун под названием «Прогулка под лунным светом». Она будет проходить на период с 13 августа по 13 сентября по 4 дня в неделю - с четверга по воскресенье. Ранее подобная программа начиналась уже с мая, но в мае этого года она была закрыта через день после начала из-за пандемии COVID-19. Участники в сопровождении гида могут погулять по дворцу Чхандоккун, подсвечивая путь традиционными корейскими фонарями - чхонсачхорон. Во время прогулки посетители могут полюбоваться дворцовыми зданиями, освещёнными лунным светом и прожекторами, и послушать выступления исполнителей на традиционных корейских музыкальных инструментах. С учётом ситуации с пандемией в ночной прогулке могут участвовать не более 20 человек одновременно. 7 августа начинается продажа билетов в интернете.