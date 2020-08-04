Минюст РК упразднит понятие «права на наказание детей»

Photo : YONHAP News

В РК продолжается работа по упразднению в Гражданском кодексе понятия «прав на взыскание или наказание» в отношении детей. Для этого на всенародное обсуждение вынесен соответствующий законопроект, - сообщили 4 августа в министерстве юстиции. Это решение связано с мнением о том, что вышеуказанные права родителей неправильно истолковывались в качестве правовой основы, разрешающей телесные наказания в отношении детей. Спорные «права родителей на наказание детей» описаны в статье 915 Гражданского кодекса, который впервые вступил в силу в 1960 году. Согласно ей, опекун может принимать необходимые дисциплинарные меры для защиты или воспитания детей. Однако после недавних случаев жестокого обращения с детьми в южнокорейском обществе начали говорить о том, что такое положение оправдывает телесные наказания детей. В результате министерство юстиции доработало предложенную поправку в гражданский кодекс, которая отменяет спорный пункт. Также решено удалить пункты, позволяющие родителям поручать исправительным учреждениям дисциплинарное наказание детей при наличии разрешения суда. Поправка в течение 40 дней будет находиться на рассмотрении экспертов, а затем будет передана в Национальное собрание.