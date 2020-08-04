Власти РК стимулируют подготовку медицинских кадров

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Правительство РК подтвердило необходимость увеличения квот на приём студентов на медицинские факультеты. Это объясняется тем, что количество практикующих врачей в стране намного меньше, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил 5 августа заместитель министра здравоохранения и соцобеспечения РК Ким Ган Рип. По его словам, в стране только 100 тыс. врачей из 130 тыс. занимаются врачебной практикой. Это на 60 тыс. меньше, чем средний показатель среди стран ОЭСР. Ким Ган Рип также выразил обеспокоенность по поводу неравномерного распределения врачей по регионам и специализациям. По данным минздрава, в Сеуле уровень распределения врачей составляет 3,1 на 1 тыс. жителей. При этом показатель в провинции Кёнсан-Пукто составляет 1,4. Заявление министра связано с тем, что Корейская ассоциация врачей-интернов и ординаторов и Корейская медицинская ассоциация объявили о планах провести 14 августа всеобщую забастовку в знак протеста против реформы, нацеленной на увеличение количества медиков. Ким Ган Рип сказал, что правительство будет консультироваться с медицинским сообществом в реализации реформ.