Уэнди Шерман: США не должны давить на РК по вопросу распределения оборонных расходов

Бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Вашингтону не стоит спорить с РК по вопросу распределения совместных военных расходов. Так она заявила 5 августа в ходе форума безопасности в Аспене, отвечая на вопрос корреспондента New-York Times о том, что, по её мнению, следует сделать для решения северокорейской ядерной проблемы. Шерман сказала, что, в первую очередь, следует пересмотреть отношения США с РК и Японией. Она подчеркнула, что Сеул платит деньги на содержание американского контингента, размещение которого на юге Корейского полуострова выгодно для Вашингтона. Это высказывание можно понимать как критику требований администрации Дональда Трампа о чрезмерном повышении доли РК в совместных оборонных расходах. Далее корреспондент задал вопрос о том, не стоит ли признать КНДР в качестве ядерной державы. Уэнди Шерман сразу дала отрицательный ответ. Она добавила, что ситуация вокруг КНДР очень сложная, что обусловлено наличием у Пхеньяна ядерного оружия.