В КНДР объявлены предупреждения о наводнениях

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В КНДР объявлено предупреждение о наводнении в связи с разливом реки Тэдонган, протекающей через весь Пхеньян. Такая ситуация связана с тем, что уже несколько дней в стране продолжаются сильные ливни. С начала текущего месяца в уезде Пхёнган-гун провинции Канвондо выпало 760 мм осадков, что составляет более половины от среднего годового объёма. В уезде Пхёнсан-гун провинции Хванхэдо выпало 560 мм, а в уезде Чанпхун-гун, прилегающему к Кэсону, - 550 мм. В результате под угрозой наводнения оказались районы рек Тэдонган, Чхончхонган и Есонган. Правительство РК сообщает, что не обладает данными о величине ущерба от проливных дождей на Севере. Тем временем, как сообщалось ранее, КНДР открыла шлюзы плотины «Хванган» на реке Имчжинган, сбрасывая воду без предупреждения. РК направила Северу запрос об информационном сотрудничестве для обеспечения безопасности южан, проживающих у нижнего течения реки Имчжинган. По данным правительства, несмотря на отключение каналов связи между двумя странами, при наличии желания обмен информацией технически осуществим.