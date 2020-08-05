Дональд Трамп: США открыты к переговорам с КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы не президентские выборы, он бы сейчас вёл переговоры с КНДР. Речь об этом зашла в телефонном интервью телеканалу Fox News 5 августа. Трамп сказал, что если бы США не готовились к президентским выборам в ноябре, то он тут же сел бы за стол переговоров с главами Ирана, Китая и Северной Кореи. Он также добавил, что в отношениях с КНДР дела идут хорошо. В тот же день заместитель спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Алекс Вонг заявил на слушаниях в Сенате, что США готовы вести переговоры с Пхеньяном, а также указал на необходимость усиления роли Китая в реализации санкций в отношении КНДР. Ранее 7 июля президент Трамп уже заводил речь о проведении ещё одного саммита с СК, однако сложно судить о том, насколько это вероятно, поскольку до президентских выборов в США остаётся около 90 дней. Заявление Трампа расценивается как намёк на то, что успех в решении северокорейского вопроса возможен только в случае его переизбрания.