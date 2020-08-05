США продолжат давление на союзников при разделении военных расходов

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Президент США Дональд Трамп назвал одной из первоочередных задач, которым он уделит внимание в случае переизбрания, решение вопроса о справедливом распределении совместных оборонных расходов. Об этом он заявил 5 августа в интервью телеканалу Fox News. Трамп, в частности, сказал: «Я восстанавливаю внешнюю торговлю со странами, которые многие годы наживались на нас. Наши союзники также годами «объедают» США. Я согласен с тем, что это союзники, однако они должны платить по счетам». В качестве примера американский президент указал на Германию, отметив, что эта страна не осуществляла должным образом разделение оборонных расходов с США, недоплачивая миллиарды долларов Вашингтону и НАТО. Таким заявлением Трамп делает намёк, что будет продолжать давление на союзные страны в вопросе распределения военных расходов.