США призывают к урегулированию споров между РК и Японией

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Правительство США объявило, что будет активно содействовать урегулированию южнокорейско-японского спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда в колониальный период. Об этом 6 августа сообщила радиостанция «Голос Америки» (VOA). Представитель пресс-службы госдепартамента США заявил в интервью радиостанции: «США являются союзником и другом как РК, так и Японии, и для нас очень важно поддерживать тесные и крепкие трёхсторонние отношения». Он пояснил, что «все три страны столкнулись с общими региональными проблемами, включая северокорейский вопрос, разделяя интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире». В этой связи Вашингтон готов предпринять необходимые меры для продвижения диалога между Сеулом и Токио. США неоднократно призывали обе страны к урегулированию спора после того, как отношения между Сеулом и Токио резко ухудшились в июле прошлого года в результате введения Японией ограничительных экспортных мер и разрыва южнокорейской стороной двустороннего Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA).