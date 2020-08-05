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6 августа в 11 часов утра в Сеуле объявлено предупреждение об угрозе наводнения. Это сделано впервые с июля 2011 года. По данным отдела по контролю за наводнениями в районе реки Ханган при министерстве экологии, по состоянию на 11 часов уровень воды у моста достиг 8,23 метра, продолжая повышаться. Предупреждение о наводнении объявляется при достижении отметки в 8,5 метров. Предполагалось, что к 12 часам дня данный уровень будет достигнут или превышен. В случае повышения уровня воды и разлива реки могут пострадать 11 округов. Тревога в связи с угрозой наводнения объявляется при уровне воды 10,5 метров. Максимальный показатель фиксировался в 1925 году – 11,76 метра. Самый высокий, критический уровень опасности в связи с наводнением объявляется при отметке - 13,3 метра. Утром уровень воды у моста Чамсугё достиг рекордной отметки 11,04 метра. При превышении показателя в 6,2 метра перекрывается автодвижение.