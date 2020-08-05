Глава МИД РК примет участие в стратегическом диалоге с Германией

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10 августа министр иностранных дел Кан Гён Хва и её германский коллега Хейко Маас проведут в Берлине стратегический диалог, в ходе которого обсудят совместную борьбу двух стран с вирусом COVID-19, вопросы торгово-экономического сотрудничества и международные проблемы. Как сообщил в четверг представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства, стороны затронут также проблему расширения «Большой семёрки» за счёт ряда передовых стран. Это предложение было высказано президентом США Дональдом Трампом, но против него выступает Германия. В Сеуле ожидают, что предстоящая встреча поможет укреплению стратегических связей между двумя странами, - отметил представитель южнокорейского МИД. Кан Гён Хва и Хейко Маас провели первый стратегический диалог в Сеуле в июле 2018 года.