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Политика

Госдепартамент США: Решение об использовании TikTok, WeChat должна принять сама РК

Write: 2020-08-07 10:45:44Update: 2020-08-07 14:47:40

Госдепартамент США: Решение об использовании TikTok, WeChat должна принять сама РК

Photo : YONHAP News

РК должна сама принять решение о дальнейшем использовании популярных китайских приложений TikTok и WeChat. Об этом заявил в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крак. Он подчеркнул, что Вашингтон уважает суверенитет наций и «не диктует никаким странам», что они должны делать. Заявление прозвучало на следующий день после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что намерение удалить TikTok и WeChat из магазинов приложений США связано с «существенной угрозой, которую они представляют для личных данных американских граждан». В последнее время США пытаются запретить использование китайских технологий из соображений национальной безопасности. Кит Крач отметил, что РК – «одна из величайших технологических стран мира, которая, несомненно, понимает риски и опасности».
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