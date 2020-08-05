Госдепартамент США: Решение об использовании TikTok, WeChat должна принять сама РК

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РК должна сама принять решение о дальнейшем использовании популярных китайских приложений TikTok и WeChat. Об этом заявил в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кит Крак. Он подчеркнул, что Вашингтон уважает суверенитет наций и «не диктует никаким странам», что они должны делать. Заявление прозвучало на следующий день после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что намерение удалить TikTok и WeChat из магазинов приложений США связано с «существенной угрозой, которую они представляют для личных данных американских граждан». В последнее время США пытаются запретить использование китайских технологий из соображений национальной безопасности. Кит Крач отметил, что РК – «одна из величайших технологических стран мира, которая, несомненно, понимает риски и опасности».