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Разрыв в уровнях поддержки правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционной Объединённой партии будущего сократился до минимума, составив 0,8%. Как сообщило в четверг агентство Realmeter, подведя итоги опроса 1.510 взрослых жителей страны, который проводился с 3 по 5 августа, политику крупнейшей оппозиционной партии одобряют 34,8% респондентов. Это на 3,1% больше, чем на прошлой неделе, а также самый высокий показатель с момента основания партии в феврале этого года. Уровень поддержки правящей партии сократился на 2,7%, составив 35,6%. Примечательно, что в Сеуле, где правящая партия до сих пор пользовалась безоговорочной поддержкой, оппозиционную Объединённую партию будущего подержали 37,1% респондентов, что на 2,2% превышает уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро. Уровень поддержки политики нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина составил 44,5%, что на 1,9% меньше, чем на прошлой неделе. Отрицательное отношение к политике главы государства выразили 51,6% опрошенных, что на 2,2% больше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.