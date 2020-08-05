РК рассматривает возможность товарообмена с КНДР

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Правительство РК рассматривает возможность выдачи разрешения на товарообмена с КНДР. 5 августа в министерстве по делам воссоединения сообщили, что южнокорейский Союз сельскохозяйственных кооперативов в Пекине «Тхониль» и северокорейская торговая компания «Кэсон корё-инсам» подписали договор о бартерном обмене северокорейского черничного ликёра на южнокорейский сахар. Документ был подписан при посредничестве китайской компании. Помимо ликёра из КНДР планируется ввозить сладости, чаи, напитки и оздоровительные продукты. Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён ещё до вступления в должность высказывал намерение вдохнуть жизнь в зашедшие в тупик межкорейские отношения путём налаживания товарообмена. В случае одобрения данного проекта северокорейская продукция будет ввезена в РК впервые за 10 лет после введения санкций от 24 мая 2010 года.