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Корея: Юг-Север

Военные РК ищут противопехотные мины, принесённые дождями с Севера

Write: 2020-08-07 14:27:32Update: 2020-08-07 14:46:41

Военные РК ищут противопехотные мины, принесённые дождями с Севера

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные приступили к поиску и обезвреживанию противопехотных мин, которые могут быть вымыты из земли сильными дождями и принесены через границу. Об этом сообщили в пятницу в министерстве обороны РК. Во время Корейской войны 1950-53 годов и после неё в демилитаризованной зоне были установлены миллионы мин. Особую опасность представляют северокорейские деревянные мины, которые трудно распознать как взрывчатку. Их нужно обезвредить в первую очередь ради безопасности военнослужащих и гражданского населения приграничных районов, - сказал представитель министерства. С 8 часов утра 7 августа в южнокорейских вооружённых силах уровень готовности в чрезвычайных ситуациях повышен до третьей, самой высокой ступени. 2.600 военнослужащих и 120 единиц военной техники мобилизовано, чтобы помочь мирным жителям ликвидировать последствия стихийных бедствий.
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