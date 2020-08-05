РК предоставит Ливану экстренную помощь на сумму 1 млн долларов

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Южная Корея предоставит Ливану экстренную помощь на сумму 1 млн долларов для ликвидации последствий смертоносного взрыва, в результате которого погибли 145 человек и 5 тыс. человек ранены. Как сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел РК, это первая часть помощи в объёме 4 млн долларов, выделенной в этом году на гуманитарную помощь Ливану. Оставшиеся 3 млн долларов предназначены для борьбы с пандемией COVID-19. Взрыв произошёл в результате пожара на складе в порту Бейрута, где хранилось почти 2.800 тонн аммиачной селитры. Общий ущерб городу оценивается в 10-15 млрд долларов. В четверг возможность оказания помощи Ливану обсудил Совет национальной безопасности при президенте РК. Как отмечалось на заседании, поддержка может быть оказана с использованием миротворческого подразделения «Тонмён», которое дислоцируется в районе города Тир на юге Ливана в составе Временных сил ООН.