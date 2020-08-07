В результате проливных дождей в РК погиб 31 человек

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По меньшей мере 31 человек погиб, 11 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые идут на юге Корейского полуострова с начала месяца. Об этом сообщили в понедельник утром в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. За минувшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванчжу и провинциях Чолладо. Около 7 тысяч человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и разрушения. 3.400 человек до сих пор остаются в пунктах временного размещения. Повреждены не менее 14 тыс. жилых и общественных зданий, около 4.300 мостов и участков дорог. Зафиксировано не менее 700 оползней. Под водой оказались примерно 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за сильных дождей временно останавливалось движение на ряде участков железных дорог. Между тем, синоптики прогнозируют усиление дождей, поскольку к Корейскому полуострову приближается тайфун Чанми. Около 9 часов утра во вторник он пройдёт примерно в 80 километрах к юго-востоку от острова Чечжудо, затем пройдёт вдоль южного побережья, а к концу суток покинет территорию Корейского полуострова. Ожидается, что на южном побережье выпадет до 250 мм, в провинциях Чхунчхондо и на острове Чечжудо - до 150 мм, а в столичном регионе и провинции Канвондо - до 80 мм осадков.