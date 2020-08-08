9 августа в РК выявлены 28 случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 9 августа в РК выявлены 28 новых случаев вируса COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.626 человек. 19 случаев заболевания выявлены в столичном регионе: 13 – в Сеуле, 6 – в провинции Кёнгидо. 9 новых случаев заражения связаны с рынком Намдэмун в центре Сеула. До 24-х человек увеличилось число заболевших, связанных с церковью в городе Кояне провинции Кёнгидо. Пять случаев инфекции выявлены среди прихожан церкви в сеульском муниципальном округе Ёндынпхо-гу. По одному инфицированному обнаружены в Пусане, а также в провинциях Кёнсан-Пукто и Чолла-Намдо. 6 инфицированных выявлены на пограничных карантинных контрольно-пропускных пунктах. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 305 человек. 16 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.658 человек. Продолжают лечение 663 человека.