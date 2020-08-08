Realmeter: Разница в уровнях поддержки правящих сил и оппозиции – 0,5%

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Поддержка оппозиционной Объединённой партии будущего продолжает расти, а правящей Демократической партии Тобуро - снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 3 по 7 августа агентством Realmeter по заказу YTN среди 2.520 взрослых жителей разных регионов страны. 35,1% выразили поддержку правящей партии, что на 3,2% меньше, чем неделю назад. Уровень поддержки крупнейшей оппозиционной партии увеличился за тот же период на 2,9%, составив 34,6%. Это самый высокий рейтинг Объединённой партии будущего с момента её основания в феврале этого года. Уровень поддержки политики нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина составил 43,9%, что на 2,5% меньше, чем неделю назад. Снижение рейтингов президента и правящей партии эксперты связывают с неэффективностью политики правительства в сфере недвижимости. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.