Импорт японских товаров в РК сокращается

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Импорт японских потребительских товаров в РК сократился в июле более чем на 23% в годовом исчислении в результате их бойкота, вызванного двусторонним торговым спором. По предварительным данным таможенного управления, июльский импорт японских товаров составил 253 млн долларов, что на 23,4% процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Импорт японского пива сократился на 84,2%, автомобилей - на 52%. Существенно сократился импорт косметики, рыболовных принадлежностей, игрушек и видеокамер. Одновременно импорт мотоциклов возрос на 229%, кормов для домашних животных – на 79%, клюшек для гольфа – на 61%. Южнокорейские потребители бойкотируют японские товары с июля прошлого года в знак протеста против японских ограничений на поставки в РК некоторых ключевых промышленных материалов.