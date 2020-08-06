В 2021-2025 гг. РК потратит на развитие вооружений 253 млрд долларов

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План развития вооружений на период с 2021 по 2025 год, обнародованный в понедельник министерством обороны РК, предусматривает бюджетные расходы на сумму 300 трлн 700 млрд вон (253 млрд долларов). В рамках плана предстоит разработать собственную систему противоракетной обороны, схожую по своим характеристикам с израильской системой «Железный купол». В 2021 году начнётся строительство лёгкого авианосца, а до 2025 года - производство истребителя пятого поколения KF-X. После завершения разработки отечественного истребителя РК станет 13-й страной мира, производящей собственные боевые самолёты. На прошлой неделе Корейское агентство оборонного развития сообщило о завершении работы над прототипом усовершенствованной радиолокационной системы, ключевой части будущего самолёта. Специально для него предстоит разработать управляемые ракеты дальнего радиуса действия классов «воздух - земля» и «воздух - корабль». План предусматривает также создание собственной ракеты-носителя для доставки спутников на орбиту. К 2025 году несколько сверхмалых разведывательных спутников позволят в реальном времени вести круглосуточный мониторинг ситуации на Корейском полуострове. Планируется также создать собственные беспилотные самолёты-разведчики. Для военно-морских сил в течение ближайших пяти лет начнётся строительство подводных лодок водоизмещением 3.600 и 4 тыс. тонн. В целях успешной реализации плана развития вооружений министерство обороны будет активно сотрудничать с денежно-кредитными организациями,- отмечается в сообщении военного ведомства.