Дональд Трамп в случае переизбрания обещает быструю сделку с КНДР

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В случае своего переизбрания в ноябре на пост президента США Дональд Трамп обещает быстро договориться с КНДР. «Когда мы выиграем, и если мы выиграем, мы очень быстро заключим сделку с Северной Кореей», - заявил Трамп, выступая в минувшую пятницу на пресс-конференции в Бедминстере штата Нью-Джерси. Он отметил, что, если бы не победил на выборах в 2016 году, то «сейчас США были бы в состоянии войны с Северной Кореей». «Возможно, конечно, она бы уже и закончилась к этому времени, но это была бы очень неприятная война»,- отметил Трамп. Он добавил, что благодаря проводимой им политике, ситуация сейчас полностью противоположная. Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чон Ын во время своего первого саммита в Сингапуре в июне 2018 года договорились работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. После этого состоялись ещё две встречи, но стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как согласовать шаги Севера по денуклеаризации с уступками США, включая снятие санкций.