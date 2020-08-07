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Политика

РК и США проведут совместные учения с 16 по 28 августа

Write: 2020-08-11 10:45:41Update: 2020-08-11 10:49:02

РК и США проведут совместные учения с 16 по 28 августа

Photo : YONHAP News

Совместные учения вооружённых сил РК и США пройдут в период с 16 по 28 августа. Им будут предшествовать совместные учения двух стран по отработке действий в кризисных ситуациях, которые пройдут с 11 по 14 августа. В ходе предстоящих учений союзники планировали проверить способность южнокорейской стороны самостоятельно управлять своими войсками в военное время. Однако такая проверка будет частично перенесена на следующие совместные учения, которые намечены на начало 2021 года,  поскольку численность участников нынешних манёвров будет сокращена из-за пандемии COVID-19. Это может вызвать отсрочку передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, которую планировалось завершить к концу 2022 года. Между тем, продолжительность учений увеличена на 2-3 дня по сравнению с манёврами, проводившимися в прежние годы. Это обусловлено карантинными мерами и сокращением программы ночных тренировок. Как и раньше, основная часть учений пройдёт в формате компьютерного моделирования.
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